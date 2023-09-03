  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye Rus S-400'ünün daha iyisini yaptı! Son menzili Yunanistan'ı ayağa kaldıracak

Bakan müjdeyi verdi İlk yerli ve milli sürücüsüz metroyu tanıttı! ASELSAN iş birliği bambaşka yerli hamlesi! Başladı

Herkes altın dolar euro derken dünyaca ünlü milyarder parasını oraya yatırmaya başladı! Bundan alan kazanır

Türkiye'den kaçırıldı! ABD'li yetkili kötü haber diye ilan etti: Yabancı bir filozof imparator heykeli için harekete geçti

Sinan Akçıl'ın TOGG çıkışı çok konuşulacak: Gelince satacağım

Türkiye'den kritik altın hamlesi! Sektörün yetkili ismi 'Ne yazık ki' diyerek kötü bir itirafta bulundu

Milyonlara erken emeklilik fırsatı verildi! Hızlıca halletmeniz gerekiyor!

Kılıçdaroğlu Odatv kavgası yargıya taşındı! 'Mahkemede hesaplaşacağız'

Çok yakında petrolün yerini alacak! Türkiye yaptı, dünya devleri her an peşimize düşebilir

Yolsuzlukla suçlanan CHP'li Başkandan yeni skandal!
Spor Antalyaspor, seriyi Kayseri maçında da sürdürdü
Spor

Antalyaspor, seriyi Kayseri maçında da sürdürdü

Yeniakit Publisher
2023-09-03 00:10:00 -
Antalyaspor, seriyi Kayseri maçında da sürdürdü

Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor, sahasında Kayserispor ile 1-1'lik skorla berabera kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor, evinde Mondihome Kayserispor'u konuk etti.

Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadele iki takımın karşılıklı golleri ile 1-1 berabere tamamlandı. Müsabakada ev sahibi takımın golünü 44. dakikada Sander Van de Streek atarken konuk Kayserispor'un sayısı 35. dakikada Mame Thiam'dan geldi.

Bu sonucun ardından henüz galibiyet sevinci yaşayamayan ve oynadığı son üç maçı 1-1 biten Antalyaspor, puanını 3'e çıkardı. Kayserispor, 6 puana yükseldi.

Milli takım arasından sonra Antalyaspor, deplasmanda Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Kayserispor sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23