Antalyaspor, seriyi Kayseri maçında da sürdürdü
Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor, sahasında Kayserispor ile 1-1'lik skorla berabera kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor, evinde Mondihome Kayserispor'u konuk etti.
Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadele iki takımın karşılıklı golleri ile 1-1 berabere tamamlandı. Müsabakada ev sahibi takımın golünü 44. dakikada Sander Van de Streek atarken konuk Kayserispor'un sayısı 35. dakikada Mame Thiam'dan geldi.
Bu sonucun ardından henüz galibiyet sevinci yaşayamayan ve oynadığı son üç maçı 1-1 biten Antalyaspor, puanını 3'e çıkardı. Kayserispor, 6 puana yükseldi.
Milli takım arasından sonra Antalyaspor, deplasmanda Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Kayserispor sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO