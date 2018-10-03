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Antalyaspor kombinelerde yüzde 20 indirim

Antalyaspor kombine bilet ücretlerine yüzde 20 indirim yaptı.

03 Ekim 2018 Çarşamba 17:08
Antalyaspor kombinelerde yüzde 20 indirim

Antalyaspor’un 6 Ekim Cumartesi günü saat 19.00’da Antalya Stadyumu’nda karşılaşacağı Galatasaray maçı bilet fiyatları açıklandı. Galatasaray maçı biletleri ve indirimli kombine biletleri, aynı anda yarın saat 11.00’de satışa çıkacak. Maç biletleri VIP 200 TL, batı tribün 150 TL, doğu tribün 100 TL, kale arkaları 75 TL ve misafir tribünü de 97,50 TL’den satılacak.

Kombine bilet fiyatları:

VIP: 1.400 TL

Batı Üst A-F Blok: 260 TL

Batı Üst B-E Blok: 280 TL

Batı Üst C-D Blok: 320 TL

Batı Alt A-G Blok: 440 TL

Batı Alt B-F Blok: 480 TL

Batı Alt C-E Blok: 520 TL

Batı Alt D Blok: 560 TL

Doğu Üst A-G Blok: 180 TL

Doğu Üst B-F Blok: 200 TL

Doğu Üst C-E Blok: 220 TL

Doğu Üst D Blok: 240 TL

Doğu Alt A-G Blok: 260 TL

Doğu Alt B-F Blok: 280 TL

Doğu Alt C-E Blok: 300 TL

Doğu Alt D Blok: 320 TL

Kuzey Üst Tribün: 160 TL

Kuzey Alt Tribün: 120 TL

Güney Üst Tribün: 160 TL

Güney Alt Tribün: 120 TL

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 17:08
  1. Antalyaspor
  2. kombine
  3. SÜPER LİG

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