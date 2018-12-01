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Antalyaspor, Göztepe'yi Serdar Özkan'la geçti

Antalyaspor, kendi evinde konuk ettiği Göztepe'yi Serdar Özkan'ın golüyle 1-0 mağlup etti.

01 Aralık 2018 Cumartesi 19:23
Antalyaspor, Göztepe'yi Serdar Özkan'la geçti

Süper Ligi'nin 14. haftasında Antalyaspor ile Göztepe, Antalya Stadyumunda karşı karşıya geldi.

Ev sahibi Antalyaspor, Göztepe'yi 1-0 mağlup etti. Kırmızı-beyazlı ekibe 3 puanı getiren golü Serdar Özkan kaydetti.

Antalyaspor, maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi

Bu sonuçla puanını 22'ye yükselten Antalyaspor, maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi. 3 maçtır yenilen Göztepe ise 18 puanla 10. sırada kaldı. Antalyaspor önümüzdeki hafta Bursaspor'a konuk olurken, Göztepe ise Sivasspor ile karşılaşacak.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 19:23
  1. Bursaspor
  2. Antalya
  3. Bursa
  4. Sivas
  5. Antalyaspor
  6. Sivasspor

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