Antalyaspor, Göztepe'yi Serdar Özkan'la geçti

Süper Ligi'nin 14. haftasında Antalyaspor ile Göztepe, Antalya Stadyumunda karşı karşıya geldi.

Ev sahibi Antalyaspor, Göztepe'yi 1-0 mağlup etti. Kırmızı-beyazlı ekibe 3 puanı getiren golü Serdar Özkan kaydetti.

Antalyaspor, maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi

Bu sonuçla puanını 22'ye yükselten Antalyaspor, maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi. 3 maçtır yenilen Göztepe ise 18 puanla 10. sırada kaldı. Antalyaspor önümüzdeki hafta Bursaspor'a konuk olurken, Göztepe ise Sivasspor ile karşılaşacak.