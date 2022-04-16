Antalyaspor durdurulamıyor
Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor deplasmanda Alanyaspor'u 3-1 mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkardı.
Süper Lig'in 33. haftasında Alanyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan maçı Antalyaspor 3-1 kazandı.
Kırmızı-Beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Haji ile 40 ve 58. dakikada Gökdeniz kaydetti. Antalyaspor'un tek golü 78. dakikada Diedhiou'dan geldi.
Bu sonuçla ligde 11 maçtır kaybetmeyen Antalyaspor 47 puana yükseldi. Alanyaspor ise 52 puanda kaldı.
6 maçlık galibiyet rekoru
Öte yandan Antalyaspor, Süper Lig'de üst üste 6. galibiyetini alarak 1998 yılındaki 6 maçlık galibiyet serisi rekorunu egale etti.
Süper Lig'in 34. haftasında Antalyaspor sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Alanyaspor deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak.