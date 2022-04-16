  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Antalyaspor durdurulamıyor
Spor

Antalyaspor durdurulamıyor

Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor deplasmanda Alanyaspor'u 3-1 mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

Yeniakit Publisher
2022-04-16 18:11:00 -
Antalyaspor durdurulamıyor

Süper Lig'in 33. haftasında Alanyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan maçı Antalyaspor 3-1 kazandı.

Kırmızı-Beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Haji ile 40 ve 58. dakikada Gökdeniz kaydetti. Antalyaspor'un tek golü 78. dakikada Diedhiou'dan geldi.

Bu sonuçla ligde 11 maçtır kaybetmeyen Antalyaspor 47 puana yükseldi. Alanyaspor ise 52 puanda kaldı.

6 maçlık galibiyet rekoru

Öte yandan Antalyaspor, Süper Lig'de üst üste 6. galibiyetini alarak 1998 yılındaki 6 maçlık galibiyet serisi rekorunu egale etti.

Süper Lig'in 34. haftasında Antalyaspor sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Alanyaspor deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay