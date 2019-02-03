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Antalyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor Beşiktaş'ı konuk edecek. Süper Lig'in ikinci yarısına Akhisar’ı deplasmanda 3-0 mağlup ederken başlayan siyah beyazlı ekip geçtiğimiz hafta ise Erzurumspor karşısında sürpriz bir beraberlik almıştı. Peki, Antalyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

03 Şubat 2019 Pazar 13:01
Antalyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor Beşiktaş'ı konuk edecek. Süper Lig'in ikinci yarısına Akhisar’ı deplasmanda 3-0 mağlup ederken başlayan siyah beyazlı ekip geçtiğimiz hafta ise Erzurumspor karşısında sürpriz bir beraberlik almıştı. Peki, Antalyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Antalyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Antalya Stadı'nda 3 Şubat Pazar(Bugün) saat 19.00'da beIN SPORTS 1'den yayınlanacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

Quaresma ve Burak Yılmaz cezalı

Siyah-beyazlılar, karşılaşmaya iki önemli oyuncusundan yoksun çıkacak.

Ricardo Quaresma kırmızı, Burak Yılmaz ise sarı kart cezalısı olduğu için Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Vida dönüyor

Sarı kart cezalısı olduğu için Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyemeyen Domagoj Vida'nın cezası bitti. Hırvat futbolcu, teknik direktör Şenol Güneş'in forma vermesi halinde Antalyaspor maçında savunmadaki yerine dönecek.

Dört futbolcu ceza sınırında

Beşiktaş'ta Antalyaspor karşılaşması öncesi dört oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Adem Ljajic, Necip Uysal, Dorukhan Toköz ve Gary Medel yarınki karşılaşmada kart görmeleri halinde 21. haftadaki Bursaspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

Beşiktaş ile Antalyaspor 46. maça çıkıyor

Beşiktaş ile Antalyaspor, Süper Lig'de 46. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'da yapılan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. O tarihten bu yana yapılan 45 lig karşılaşmasının 31'ini Beşiktaş, 5'ini Antalyaspor kazandı, 9 müsabakada da taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Siyah-beyazlıların attığı 96 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 38 gol kaydetti. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı 3-2 kazanan Antalyaspor, ligde Beşiktaş'a Vodafone Park'ta ilk yenilgiyi yaşatan takım olmuştu.

Antalya'daki maçlar

Beşiktaş, Antalya'daki maçlarda da rakibine galibiyet sayısı bakımından üstünlük kurdu.

Siyah-beyazlılar, Antalya'da yaptıkları 22 lig maçının 13'ünde sahadan galip ayrıldı, 3 kez yenildi, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Beşiktaş, dış sahadaki maçlarda Akdeniz ekibinin filelerini 48 kez havalandırdı, kalesinde ise 27 gol gördü. Geçen sezon Antalya'daki müsabakayı Beşiktaş 2-1 kazandı.

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 13:01
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