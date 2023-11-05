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Spor Antalyaspor Beşiktaş maçı canlı gol anlatımı
Spor

Antalyaspor Beşiktaş maçı canlı gol anlatımı

Yeniakit Publisher
2023-11-05 18:25:00 -
Antalyaspor Beşiktaş maçı canlı gol anlatımı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Bitexen Antalyaspor'la deplasmanda karşılaşıyor.

Beşiktaş'ta eksikler can sıkıyor

Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçında sakatlanan Rachid Ghezzal'ın yanı sıra tedavileri devam eden Daniel Amartey, Omar Colley ve Arthur Masuaku'nun Antalyaspor maçında forma giymesi beklenmiyor.
Hastalığı nedeniyle Gaziantep FK karşısında görev yapamayan Vincent Aboubakar'ın durumuna da sağlık ekibinin yapacağı kontroller sonrasında karar verilecek.

Hadziahmetovic kırmızı kart cezalısı
Siyah-beyazlı ekipte sakat oyuncuların yanı sıra kırmızı kart cezalısı Amir Hadziahmetovic de Antalya deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

İlk 11'ler
Antalyaspor: Helton, Erdal, Bünyamin, Šarić, Buksa, Safuri, Erdoğan, Ömer, Jehezkel, Bytyqi, Veysel.

Beşiktaş: Ersin, Onur, Necip, Bailly, Zaynutdinov, Gedson, Salih, Oxlade-Chamberlain, Tayfur, Rashica, Cenk.
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