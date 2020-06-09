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Aktüel

Antalya’nın yayla yollarında kar temizliği

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akseki’nin Morca Yaylası’na ulaşım sağlayan 20 kilometrelik yolda kar temizliği ve onarım çalışması yapıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 12:59:42 -
Antalya’nın yayla yollarında kar temizliği

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akseki’nin Morca Yaylası’na ulaşım sağlayan 20 kilometrelik yolda kar temizliği ve onarım çalışması yapıyor.


Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaz ayında yaylaya çıkan vatandaşların rahat ulaşım yapması için grup yollarında bakım ve onarım çalışması yapıyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Akseki’nin Morca Yaylası yolunda bir yandan düzenleme yaparken, diğer yandan yolun 20 kilometrelik karlı kısımlarında yol açma çalışması yapıyor. Çukurköy, Çaltılıçukur, Pınarbaşı, Güçlüköy, Güzelsu mahalleleri ile Gündoğmuş ilçesi Güneyyaka Mahallesi sakinlerinin de kullandığı grup yolu üzerinde malzemeli yol bakımı yapılıyor, bozulan kısımlar onarılıyor.

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