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Aktüel

Antalya'nın Göktepe Yaylası'nda karla mücadele çalışmaları sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-05-14 13:01:15 -
Antalya'nın Göktepe Yaylası'nda karla mücadele çalışmaları sürüyor

ANTALYA (AA) - Antalya'nın, Akseki ilçesi Göktepe Yaylası'nda karla kaplı yollarda çalışmalar devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu Antalya'da yaz sezonu hazırlıkları sürüyor.

Öte yandan, kentin yüksek kesimlerinde yer alan Akseki ilçesinde ise yaylalarda karla mücadele çalışmaları yapılıyor.

Göktepe Yaylası'nda yer yer 5 metreyi bulan ve ulaşımda aksamalara neden olan karla kaplı yollar açılıyor.


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