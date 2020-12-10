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Aktüel Antalyalı "Örümcek Adam", AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Antalyalı "Örümcek Adam", AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-10 11:00:14 -
Antalyalı "Örümcek Adam", AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ANTALYA (AA) - Antalya'da yaptığı danslar ve giydiği "Örümcek Adam" kostümüyle tanınan Burak Soylu, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Manavgat ilçesinde yaşayan ve "Örümcek Adam" kostümü giyen Soylu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışından çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Duyarlı davranışıyla dikkati çeken Soylu, kendi fotoğrafının yer aldığı yaşam kategorisinde Süleyman Elçin'in "Antalyalı örümcek adam", spor kategorisinde Mustafa Öztürk'ün "Geleneksel Mostar Köprüsü atlayışları", haber kategorisinde ise Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele" fotoğrafını oyladı.

Soylu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafları çok beğendiğini, yılın fotoğrafının hangisinin olacağını merak ettiğini söyledi.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 20 yaş altı çocuklara moral vermek için etkinlik düzenlediğini anlatan Soylu, "O etkinlikte Süleyman Elçin'in çektiği fotoğraf, 'Yılın Fotoğrafları'na aday gösterilmiş. Buna çok mutlu oldum. İnşallah benim bulunduğum fotoğraf birinci olur. Bu konuda arkadaşlarımdan fotoğrafa oy kullanmaları için destek istiyorum." diye konuştu.

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