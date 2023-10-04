Antalya’dan Meis’e uzanan yardım eli!

Çiğdem Yılmaz -Milliyet

Antalya’nın Kaş ilçesinin karşısında bulunan Meis Adası’nda yaşayan Valentina Kavvidas’ın kolu, önceki gün asansör boşluğuna sıkıştı. Küçük kızın durumu ciddiydi ancak adada gerekli müdahaleyi yapabilecek bir sağlık ekibi yoktu. Meis Adası’nda kritik durumdaki hastalar, helikopterle Rodos’a götürülüyordu. Çocuğun ailesi de nakil için yetkililerle temasa geçti.

Yaşanan bir aksaklık nedeniyle helikopter adaya bir türlü gelemedi. Bunun üzerine Kaş-Meis seferini yapan Kaptan Ali Gümrükçü, daha önceden tanıdığı aileye “Valentina’yı Antalya’ya götürelim” teklifini iletti. Aile teklifi kabul etti ve çocuklarını Ali kaptanın teknesine taşıyarak yola çıktı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne getirilen Valentina, burada ameliyat edildi.

‘ISRAR ETTİM’

Kaptan Ali Gümrükçü sürekli Meis’e sefer yaptıklarını belirterek yaşananları şöyle anlattı: “Kalkış saatimiz 16.00’dı. Kalkmadan önce böyle bir olayın yaşandığına şahit oldum. Aileyi de yakından tanıyorum. Adada market işletiyorlar. Küçük kızı da biliyorum, sevdiğimiz bir kız çocuğuydu. Kolu kopacak durumdaydı ancak adadaki doktorun yapabileceği pek bir şey yoktu. Aile, Rodos’dan gelecek helikopter için birileriyle konuşuyor ve tartışıyordu. Ama ortada bir helikopter yoktu. Gelse bile çocuğun Rodos’tan tekrar sevk edilmesi gerekecekti ve tüm bunlar çocuğun aleyhineydi. Sorumluk aldım ve aileye ısrar edip Valentina’yı Türkiye’ye götürebileceğimi söyledim. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nin plastik cerrahi alanında ne kadar başarılı olduğunu biliyorum. Yarım saat içerisinde Türkiye’ye geldik ve küçük kızı hastaneye ulaştırdık.”

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‘AMPÜTASYON RİSKİ AZALDI’

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan da Valentina’nın sağlık durumuyla ilgili şu bilgileri verdi: “Hastamız asansöre kolunun sıkışması nedeniyle acil servisten giriş yaptı. Sağ dirsekten el sırtına doğru uzanan doku kaybı ve kompartman sendromu nedeniyle Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ve Ortopedi uzmanlarımız tarafından değerlendirildi. Hastanemize giriş yaptıktan sekiz saat sonra ampütasyon riskine karşın kompartman sendromu nedeniyle ameliyat edildi. Tendon kesileri onarıldı. Ampütasyon riskini şu aşamada azalttı. Hastamızın takibi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Servisimizde devam ediliyor.”