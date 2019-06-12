Antalya’dan Letonya’ya ticaret köprüsü

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Letonya Türkiye Büyükelçisi Peteris Karlis Elferts ve Letonya Antalya Fahri Konsolosu Aslı Bayar Ulukapı’yı makamında konuk etti. ATSO’nun iş adamlarından oluşan bir heyetle ay sonunda Letonya’ya gerçekleştireceği ziyaret öncesi gerçekleşen görüşmede, karşılıklı işbirliği olanakları konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

ATSO Başkanı Çetin, Büyükelçi Elferts’in ATSO’yu ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek yaptığı konuşmada Antalya ekonomisi ve ATSO çalışmaları hakkında bilgi verdi. Türkiye’deki 44 Letonya firmasından 11’inin Antalya’da faaliyet gösterdiğini ve ATSO üyesi olduğu belirten Davut Çetin, "Kentimiz Antalya, dünyanın önde gelen turizm destinasyonlarından bir tanesi. Geçen yıl da Letonya’dan 43-44 bin civarında turist misafirimizi ağırladık. İki ülke arasındaki mesafe ve Letonya nüfusuna baktığımızda bu rakamın iyi olduğunu ancak ilişkilerin güçlendirilmesi ile daha da yukarılara taşınacağına inanıyorum. Diğer taraftan ihracat ve ithalat rakamlarına baktığımızda ticari ilişkiler noktasında almamız gereken mesafenin çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Haziran ayı sonunda Antalya’dan çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren Odamız üyesi iş insanları ile Letonya’ya bir ziyaret gerçekleştireceğiz. Heyette, otomotivden turizme, sağlık sektöründen tarım ve eğitime birçok firma temsilcisi yer alıyor. Ziyaret kapsamında her iki ülkedeki yatırım olanakları görüşülecek, firmalarımız Letonyalı firmalarla yüz yüze görüşmeler yapacaklar. Karşılıklı ziyaretlerin sayısını ne kadar çok arttırırsak, ekonomik ilişkilerin de o oranda artacağını düşünüyoruz" dedi.

Davut Çetin, ziyaretin gerçekleşmesinde Letonya Antalya Fahri Konsolosu Aslı Bayar Ulukapı’nın çabalarının da etkili olduğunu sözlerine ekledi.

Büyükelçi Elferts de, Letonya’da Antalya heyeti ile birlikte olacağını söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Letonya ziyareti sonrası iki ülke arasında ilişkilerin hız kazandığını ve ATSO Heyeti’nin ziyareti ile taçlanacağını vurgulayan Büyükelçi Elferts, "Siyaset ve ticaret alanında üst üste yaşanan güzel gelişmeler, iki ülke ilişkilerine ivme kazandıracak. Antalya heyetinin Letonya’ya gelişini dört gözle bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Ziyaretin sonunda Başkan Davut Çetin Büyükelçi Elferts’e ATSO Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin yaptığı bir suluboya tablo verirken, Büyükelçi Elferts ise Davut Çetin’e Letonya Devlet arşivlerinden derlenen bilgilerle hazırlanan “Letonya ve Türkiye Unutulmuş İlişkiler 1918-1940” adlı kitabını hediye etti.