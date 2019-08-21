0553 313 94 23

Antalya’dan insanlık dersi veren görüntüler

Antalya’da ayağı takılıp yere düştükten sonra tepsisinde taşıdığı meyveleri yola düşüren küçük çocuğun yardımına trafikteki sürücüler ve çevredeki vatandaşlar koştu.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:18
Antalya’dan insanlık dersi veren görüntüler

Antalya’da ayağı takılıp yere düştükten sonra tepsisinde taşıdığı meyveleri yola düşüren küçük çocuğun yardımına trafikteki sürücüler ve çevredeki vatandaşlar koştu. Yola saçılan meyveler tek tek toplanıp minik pazarcıya verilirken, insanlık ölmedi dedirten görüntüler çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kayda alındı.


Olay, dün sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi 625 sokakta meydana geldi. Sabah erken saatlerde tepsisine koyduğu meyveleri satmak için yola koyulan 13 yaşlarındaki ismi öğrenilemeyen bir çocuk, araç trafiğinin yoğun olduğu sokaktan karşıdan karşıya geçmek isterken ayağı takılıp yere düştü. Çocuğun tepsisinde taşıdığı kızılcık meyveleri yola saçılırken, durumu fark eden araç sürücüleri bir anda araçlarını durdurdu. Ekmek parası meyvelerinin zarar görmemesi için telaşlanan minik pazarcı, bir yandan da sıkışan trafiği açmak için elini çabuk tutmaya çalıştı. Bu sırada sürücüler araçlarından inip çevredeki vatandaşlarla birlikte çocuğun yanına gelerek saçılan meyvelerin toplanmasına yardımcı oldu. Tıkanan trafikte aracında bekleyen diğer sürücülerin de kornaya basmaması dikkat çekti. Trafik, meyvelerin toplanmasının ardından tekrar akarken, minik pazarcı ise yardım edenlere teşekkür ettikten sonra işinin başına döndü.



“Bu milletimizin özelliği”


Çevre esnafından Kazım Doğan, yaşanan olayın duyarlılık adına örnek olacak cinsten olduğuna vurgu yaparak, “Çocuk tek başına toplamakta zorlanıyordu. Çevredekiler ve araçtaki sürücüler arabalarından inip yardım etti. İnsanların birbirlerine yardım etmesi güzel bir şey. Trafiğin yoğun olduğu bölgede insanlar durup yardım etti. Bu milletimizin bir özelliği zaten. Herkes bu şekilde duyarlı olmalı” dedi.



“Bir iyilik tüm kötülükleri unutturur”


İnsanlık ölmedi dedirten görüntüler, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Görüntülerin Antalya Hakkında adlı Instagram hesabından paylaşılmasının ardından ise video kısa sürede binlerce internet kullanıcısına ulaştı. Vatandaşlar, çocuğa yardımcı olan sürücü ve vatandaşlar için, ’Yaşamak için hayatı güzelleştiren görüntüler’, ’Hala güzel insanlar var aramızda’, ’Biz ne güzel bir milletiz’, ’Güzel insanları gördükçe umutlarım çoğalıyor, günüm şenleniyor’, ’Bir iyilik tüm kötülükleri unutturur’ şeklinde yorumlarda bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:18
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Büyükşehir’den Karaduvar’da plaj düzenleme çalışması
    1. Büyükşehir’den Karaduvar’da plaj..
    2. Morolu Müslümanlar kamplarda zorlu..
    3. Bursa'da taşlı sopalı kavga: 9 yaralı
    4. GÜNCELLEME - Diyarbakır'da silahlı..
    5. Petlas savunma sanayiinin lastik..
    6. En iyiler Bursa’da yarıştı
    7. Diyarbakır'da gelin alma kavgası! 6..
    8. Trump’tan sürpriz karar! Ertelemek..
    9. Yabancıların Gözüyle Türkiye -..
    10. Çürüyen milli serveti inek küpeleriyle..
    11. Tarihi yarımadanın atlı timi yaz..
    12. TİKA'dan Kolombiya'da "Barışın Tesisi"..
    13. Down sendromlu çocuklar cimnastikle..
    14. İl Müdürlüğü’nden Eskişehir Yunus Emre..
    15. Karaman’da cinayet
    16. Hanımlar artık mutfak giderleri çay..
    17. İBB’den yağış uyarısı
    18. Kılıçdaroğlu, Arnavutluk'a gidecek
    19. Emekli hekim İnayet Dikim Korkut, 67..
    20. Faciadan ucuz kurtuldular
    21. Milli Piyade Tüfeği’nde 40 bin..
    22. Türk Kızılay Kayseri Şubesi kurban..
    23. "Şans tanrıçası" için 1 milyon imza..
    24. Göztepe, Yusuf Talum'la profesyonel..
    25. Cammu Keşmir'de çatışma
    26. Amatör spor kulüplerine Osmangazi..
    27. Akit de olmasa bunların maskelerini..
    28. Amazon ormanlarında yılbaşından bu..
    29. Halkbank’tan TL’yi destekleyen yeni..
    30. Fatih Terim onayladı! Galatasaray'dan..
    Mehmet Ağar'dan dikkat çeken kayyım açıklaması! 'Bunu yaparsanız...'
    Mehmet Ağar'dan dikkat çeken kayyım açıklaması! 'Bunu yaparsanız...'
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir

    Günün Karikatürü

    21 Ağustos 2019
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!