Antalya'daki "Zeytin Mektebi", yerli ve yabancı 20 bin kişiye ulaştı

ANTALYA (AA) - Antalya Ticaret Borsası ve Tarım Orman İl Müdürlüğü iş birliğinde online olarak düzenlenen Zeytin Mektebi'ne dünyanın değişik ülkelerinden 20 bin kişinin katıldığı bildirildi.

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, yaptığı yazılı açıklamada, 19 Ekim'de kapılarını açan Zeytin Mektebi'nde bir ay süren eğitimin tamamlandığını belirtti.

Çandır, 500 öğrencinin düzenli olarak dersleri takip ettiği Zeytin Mektebi'nin, youtube üzerinden de yayınlanarak 20 bin kişiye ulaştığını aktardı.

Zeytin Mektebi'nin, "zeytin ve zeytinyağına dair her şeyi öğrenin" sloganıyla başladığını kaydeden Çandır, eğitimlerde, zeytin mitolojisinden budamaya, sulamadan zararlılarla mücadeleye, zeytinyağından zeytin üretim teknolojilerine onlarca konuyla ilgili geniş kapsamlı eğitim verildiğini belirtti.

Eğitime ABD'den Katar'a, Danimarka'dan Kıbrıs'a, İsviçre'den Almanya'ya, İtalya'dan İspanya, Türkmenistan'a kadar pek çok ülkeden katılımın olduğunu belirten Çandır, "Zeytin Mektebi'nin düşündüğümüzden daha çok ilgi görmesi bizi hem şaşırttı hem de heyecanlandırdı. Son yıllarda zeytin üretimine ciddi bir yönelme var. Bu eğitimler üreticimize ve zeytinle uğraşmak isteyen insanlarımıza ışık olacaktır." ifadelerini kullandı.

Tarımsal üretimde eğitimin önemini vurgulayan Çandır, Borsa olarak tarımsal üretimin daha fazla kalite ve verimle yürütülmesi için çalıştıklarını bildirdi.

Çandır, Zeytin Mektebi'ne katılıp, eğitimini başarıyla tamamlayarak katılım belgesi almaya hak kazananları kutladı.

- "Verimli bir eğitim programı oldu"

Antalya Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca da zeytin ve zeytinyağı hakkında bugüne kadar en kapsamlı online eğitimi verdiklerini ve son derece verimli bir eğitim programını tamamladıklarını bildirdi.

Zeytin Mektebi ile Türkiye’nin en büyük halka açık, ücretsiz zeytin kütüphanesinin oluşturulduğunu aktaran Karaca, İspanya’da 3 bin avro civarında olan zeytin eğitiminin, ücretsiz ve online olması nedeniyle yurt dışından da büyük ilgi gördüğünü kaydetti.

Karaca, eğitim programlarının talepler doğrultusunda planlanmaya devam edeceğini belirtti.