Antalya'daki uyuşturucu satıcılarına yönelik "çelik kafes" operasyonu
Gözaltına alınan 12 şüpheliden 11'i tutuklanırken, operasyonda tutuklu sayısı 54'e yükseldi
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen "çelik kafes" operasyonu kapsamında aralarında bir hamile kadının da yer aldığı 12 kişi gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, şüpheliler arasında yer alan hamile kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Geçtiğimiz hafta İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu'nun yönetiminde, 400 jandarma personelinin katılımıyla düzenlenen ve "çelik kafes" adı verilen hava destekli operasyonda gözaltına alınan 45 şüpheliden 43'ü tutuklanmış, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.