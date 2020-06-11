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Aktüel

Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-11 14:28:24 -
Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlıdan 7'si tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan bir zanlının daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 8'e yükseldi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ticareti ve kullanımını engellemeye yönelik çalışmalar kapsamında Alanya, Gazipaşa ve Manavgat ilçelerinde 2 gün önce düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 kişi yakalanmıştı.

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