  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Çocukken az miktarda bile şeker ve çikolata tüketen çocuklar 40'lı yaşlarında kalp krizi geçiriyor! Anne-babaların elleriyle verdiği ölüm! Tarımı değiştirecek, mahsulü artıracak çok büyük buluş! Lübnan'da ağır bilanço! Camide çıplak video çekmişti! Bayramda dinimize saldıran densiz enselendi Şara buna çok gülecek: İran'dan İslam ülkelerine öneri Bayramlaşma programları başladı: MHP'den AK Parti'ye ziyaret Başbakan camide yuhlandı! Resmen linç edilecekti Tarafsızlık kararı: ABD’ye silah ihracatını askıya aldı 4 bin km ötedeki üssü vurdu! İran gizli silahı mı kullandı? Teröristler bayramda vurdu! Ölü ve yaralılar var
Yerel
Yerel

Antalya'daki silahlı kavgada ölen genç toprağa verildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Antalya'daki silahlı kavgada ölen genç toprağa verildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşanan tartışmada silahla vurularak hayatını kaybeden 19 yaşındaki Hasan Şimşek, memleketi Konya'nın Hüyük ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Manavgat'ın Yukarı Pazarcı Mahallesi'nde bulunan bir markette akşam saatlerinde çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. İş yeri sahibinin oğlu Hakan K.'nin silahla ateş açması sonucu Hasan Şimşek (19) hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan şüphelinin yapılan kontrolde 3,87 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Olayın ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan ailesi tarafından teslim alınan Hasan Şimşek'in naaşı, memleketi Konya'nın Hüyük ilçesine bağlı Budak Mahallesi'ne getirildi. Hasan Şimşek'in cenazesi, mahallede ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde mahalle mezarlığında defnedildi. Cenazede ayakta durmakta güçlük çeken aile fertleri, taziyeleri gözyaşları içinde kabul etti. Cenazeye ailesi, yakınları, Budak Mahallesi Muhtarı Emine Ünüvar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23