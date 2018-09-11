Antalya'daki safari kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye çıktı
Antalya'nın Alanya ilçesinde safari turunda cipin devrilmesi sonucu yaşanan kazada ağır yaralanan bir vatandaşın tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamaması nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükseldi.11 Eylül 2018 Salı 12:31
Antalya'nın Alanya ilçesinde safari turundaki cipin devrilmesi sonucu yaralananlardan birinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 2'ye çıktı.
Cipin devrilmesi sonucu ağır yaralanan Ali Ömer Ali Hüseyin Alsaadi (34), Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Muzaffer Becerik (57) idaresindeki 07 HCH 82 plakalı cipin, 2 Eylül'de Üzümlü Mahallesi baraj yolunda devrilmesi sonucu sürücü ile araçtaki Irak uyruklu Haraz Fuad Hamasadeq (22), İman Najah (29), Halak Hilmi Nafia (29), Ali Ömer Ali Hüseyin Alsaadi (34) ve Ali Ömer Ali Alsaadi (9) yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ali Ömer Ali Alsaadi hayatını kaybetmişti.
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