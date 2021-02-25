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Yaşam Antalya'daki kazada iki kişi İkiye bölünen araçtan sağ olarak çıktı
Yaşam

Antalya'daki kazada iki kişi İkiye bölünen araçtan sağ olarak çıktı

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde kırmızı ihlal sonucu meydana gelen kazada iki kişi ikiye bölünen araçtan sağ olarak çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 00:02:00 -
Antalya'daki kazada iki kişi İkiye bölünen araçtan sağ olarak çıktı

Antalya'da bir aracın kırmızı ışık ihlali yapması sonucu meydana gelen kazada, ikiye bölünen araçtan iki kişi yaralı olarak çıktı.

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde saat 19:20 sıralarında Engin Hamza Cebi Tefenni istikametine ilerliyordu. Karşı yönden gelen Süleyman E.’nin Korkuteli istikametine giderken ve kırmızı ışık ihlali yapması sonucu kaza yaptılar.

Araç ikiye bölündü

Çarpmanın şiddetiyle Süleyman E.’nin aracı ikiye bölündü.

Araçta bulunan sürücü Süleyman E. ile Fatih Ç. (63) yaralandı. Vücudunda kırıklar olduğu belirtilen yaralılar ambulanslarla Korkuteli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, diğer araç sürücüsü Engin Hamza Cebi, kazayı yara almadan atlattı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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