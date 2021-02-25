Antalya'daki kazada iki kişi İkiye bölünen araçtan sağ olarak çıktı
Antalya’nın Korkuteli ilçesinde kırmızı ihlal sonucu meydana gelen kazada iki kişi ikiye bölünen araçtan sağ olarak çıktı.
Antalya'da bir aracın kırmızı ışık ihlali yapması sonucu meydana gelen kazada, ikiye bölünen araçtan iki kişi yaralı olarak çıktı.
Antalya’nın Korkuteli ilçesinde saat 19:20 sıralarında Engin Hamza Cebi Tefenni istikametine ilerliyordu. Karşı yönden gelen Süleyman E.’nin Korkuteli istikametine giderken ve kırmızı ışık ihlali yapması sonucu kaza yaptılar.
Araç ikiye bölündü
Çarpmanın şiddetiyle Süleyman E.’nin aracı ikiye bölündü.
Araçta bulunan sürücü Süleyman E. ile Fatih Ç. (63) yaralandı. Vücudunda kırıklar olduğu belirtilen yaralılar ambulanslarla Korkuteli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, diğer araç sürücüsü Engin Hamza Cebi, kazayı yara almadan atlattı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.