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Aktüel

Antalya'daki bıçaklı sopalı kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-07-16 11:57:12 -
Antalya'daki bıçaklı sopalı kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi

ANTALYA (AA) - Antalya'da, iki grup arasında çıkan bıçaklı sopalı kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Kavgada yaralanan Vehbi Gündüz (28), kaldırıldığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden iki kişinin morgdan alınan cenazeleri, defnedilmek üzere Muş'a götürüldü.

Yaralanan 5 kişinin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Barış Manço Bulvarı Kütükçü Köprüsü'nde karşılaşan ve aralarında husumet bulunan iki grup arasında, dün bıçak, sopa, merdane ve hortumun da kullanıldığı kavgada, 1 kişi ölmüş, 6 kişi yaralanmıştı.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınmış, firar eden 2 kişinin de yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

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