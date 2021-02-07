  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Antalya'da yüzündeki yaradan dolayı bunalıma giren kadın intihar etti
Yaşam

Antalya'da yüzündeki yaradan dolayı bunalıma giren kadın intihar etti

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yaşayan evli ve iki çocuk annesi kadın, yüzündeki yara sebebiyle bunalıma girerek intihar etti.

Yeniakit Publisher
2021-02-07 01:12:00 - 2021-02-07 01:14:27
Antalya'da yüzündeki yaradan dolayı bunalıma giren kadın intihar etti

Antalya'da polis memurun eşi 2 çocuk annesi Şafak E. tabanca ile intihar ederek yaşamına son verdi. Kadının uzun süredir yüzündeki yara sebebiyle tedavi gördüğü ve bunalıma girdiği öğrenildi.

Bunalıma giren genç kadın intihar etti

Edinilen bilgiye göre olay, saat 13.30 sırasında Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi 914 Sokak üzerindeki 4 katlı bir binanın 3. kat dairesinde meydana geldi. Evli ve iki çocuk annesi olan 45 yaşındaki Şafak E., yüzünde çıkan ve uzun süredir tedavi gördüğü yaranın geçmemesi üzerine bunalıma girdi. Ev hanımı Şafak E., bugün evdeki tabancayı ateşleyerek intihar etti.

Yakınları sinir krizi geçirdi

Evdekiler silah sesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine  eve çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Şafak E'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Şafak E.'nin yakınları acı haber üzerine gözyaşlarına boğuldu. Durumu kötüleşen bir kadına sağlık ekipleri müdahale etti.

Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Şafak E.'nin cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şafak E.'nin, eşinin İl Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yaptığı öğrenildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çanakkale Boğazı 13,5 saat sonra açıldı
Yaşam

Çanakkale Boğazı 13,5 saat sonra açıldı

Dün gece yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, 13,5 saat sonra ulaşıma açıldı. ..
Türkiye'nin de milyonlarca doz satın aldığı aşı hakkında Çin'den karar!
Dünya

Türkiye'nin de milyonlarca doz satın aldığı aşı hakkında Çin'den karar!

Çinli Sinovac şirketi tarafından geliştirilen "CoronaVac" adlı koronavirüs aşısının, Çin'den "yaygın kullanım onayı" aldığı açıklandı...
Yavuz Ağıralioğlu'ndan CHP-İP ortaklığını sarsacak ifadeler!
Siyaset

Yavuz Ağıralioğlu'ndan CHP-İP ortaklığını sarsacak ifadeler!

Millet İttifakı'ndaki çatırdamalar zaman zaman gündeme gelirken İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu v..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay