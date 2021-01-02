Antalya'da yürüyüş sırasında rahatsızlanan Rus turist öldü
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde Rus turist, yürüyüş sırasında rahatsızlanarak hayatını kaybetti.
Tatil için ilçeye gelen Rus vatandaşı Mikhail Budyansky (60), Kızılalan mevkisinde arkadaşlarıyla yürüyüşe çıktı. Bir süre sonra rahatsızlanan Budyansky yere yığıldı.
İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, turistin öldüğünü belirledi.
Rıs turistin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.