Antalya'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var
Antalya'da, hareket halindeki yolcu otobüsü devrilerek kaza yaptı. Meydana gelen olayda 15 kişi yaralandı.12 Mart 2019 Salı 17:24
Antalya’da yağışlı ve kaygan yolda yan yatan otobüsteki yolculardan 15'i yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza saat 14.45 sırasında Burdur-Antalya karayolunun 34’üncü kilometresi Çubuk Beli mevkiinde meydana geldi. Süleyman K. idaresindeki şehirlerarası yolcu otobüsü, sürücüsünün yağışlı ve kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yan yattı.
2 kişinin durumu ağır
Kazada 2’si ağır 15 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Jandarma kaza sonrası inceleme başlattı.
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