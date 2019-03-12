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Antalya'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Antalya'da, hareket halindeki yolcu otobüsü devrilerek kaza yaptı. Meydana gelen olayda 15 kişi yaralandı.

12 Mart 2019 Salı 17:24
Antalya'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Antalya’da yağışlı ve kaygan yolda yan yatan otobüsteki yolculardan 15'i yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza saat 14.45 sırasında Burdur-Antalya karayolunun 34’üncü kilometresi Çubuk Beli mevkiinde meydana geldi. Süleyman K. idaresindeki şehirlerarası yolcu otobüsü, sürücüsünün yağışlı ve kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yan yattı.

2 kişinin durumu ağır

Kazada 2’si ağır 15 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Jandarma kaza sonrası inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 17:24
  1. Burdur
  2. trafik kazası
  3. Antalya

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