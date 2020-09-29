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Gündem Antalya'da 'yok artık' dedirten pişkinlik: Sizin araca da geçelim mi?
Gündem

Antalya'da 'yok artık' dedirten pişkinlik: Sizin araca da geçelim mi?

Antalya'da bir kamyonun arkasına tutunarak paten yapan genç kızların pişkinliği büyük tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 13:25:00 -
Antalya'da 'yok artık' dedirten pişkinlik: Sizin araca da geçelim mi?

Antalya’da ayaklarında paten olan 2 genç kızın tehlike dolu anları bir kişi tarafından görüntülendi.

Kendilerinin çekildiğini gören kızlar, görüntülenmelerine tepki gösterdi.

Kızlardan biri, ‘Ağabey çekme. Annem kızıyor’ diyerek seslendi. Diğer kız ise pişkinliği biraz daha ileriye taşıyarak ‘Sizin araca da geçelim mi?’ diye sordu.

Araçta kaydı alan kişininin ‘Tutunacak yer yok’ diyerek ret cevabı vermesi sonrası kızlar ‘Çektin bizi o kadar’ diyerek tepki gösterdi.

Hayatlarını hiçe sayarak ölüm ile burun buruna kalarak tehlikeli bir aktivite yolu seçen genç kızların görüntüleri sosyal medyada tepki gördü.

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