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Antalya'da yaşayan Alman vatandaşı emniyete araç bağışı yaptı

Yeniakit Publisher
2020-05-22 13:53:46 -
Antalya'da yaşayan Alman vatandaşı emniyete araç bağışı yaptı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde yerleşik yaşayan Alman vatandaşı, Emniyet Müdürlüğüne araç bağışladı.

Side Mahallesi'nde yaşayan Maik Kage'nin Manavgat Asayişine Yardım Derneğine bağışladığı parayla alınan hizmet aracı, İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül'ü ziyaret eden Kage, polis ekiplerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında özveriyle çalıştığını söyledi.

Özgönül de polis teşkilatına yaptığı yardım nedeniyle Kage'ye teşekkür etti.

Kage'nin, salgın nedeniyle zor durumda kalan bazı vatandaşlara da para yardımında bulunduğu belirtildi.

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