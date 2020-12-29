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Aktüel Antalya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı
Aktüel

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-29 23:15:56 -
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Manavgat Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticaretinin yapılmasını ve kullanılmasını önlemeye yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında trafikte durdurulan bir araçta yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Araçtaki M.U, M.K. ve N.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan N.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan zanlılara sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 9 bin 450 lira ceza kesildi.


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