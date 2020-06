Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Antalya’da farklı adreslerde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 kişi yakalandı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Antalya’nın Kepez ilçesi Şelale Mahallesi’nde bulunan bir ikamette uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi elde edilmesi üzerine yapılan çalışmalar sonucu S.K.D. isimli şahıs bu ikametten, daralı 0,6 gram ve M.D. isimli şahıs yine bu ikametten daralı 0,5 gram eroin maddesi satın aldıkları esnada yakalandı. Yapılan çalışmalar doğrultusunda, bahse konu ikamete düzenlenen operasyonda daralı 914,6 gram eroin maddesi, bir adet hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 495 TL bulunarak el konuldu. Olayla ilgili N.E. ve A.J. isimli şahıslar yakalandı. Şüpheli N.E. ve A.J. isimli şahıslar sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Otobüs terminalinde yakalandı

Bir diğer operasyonda ise şehirlerarası otobüs terminalinde durumundan şüphelenilerek durdurulan E.A. isimli şahıstan 5 parça halinde 10x10 cm ebadında, bir parça halinde 1x1 cm ebadında sentetik uyuşturucu emdirilmiş A4 kağıt parçası ele geçirildi. İşlemleri tamamlanan E.A. isimli şahıs Cumhuriyet Savcılığınca “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak ceza evine teslim edildi.

Emdirilmiş A4 operasyonu

Gündoğdu Mahallesi’nde bulunan bir adreste uyuşturucu madde depolandığı ve bu uyuşturucu maddelerin satıldığı yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine, şüpheli S.U.T. isimli şahsın ikametine gerçekleştirilen operasyonda, 8 adet 9,5 X 10 cm ebatlarında, bir adet 5X10 cm ebatlarında sentetik uyuşturucu emdirilmiş A4 kağıt parçası ele geçirildi. İkamette bulunan F.K. ve S.U.T. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Cezaevine teslim edildiler

Son olarak Altınkum Mahallesi’nde bulunan bir adrese düzenlenen operasyonda A.S. isimli şahıs daralı 5 bin 400 gram esrar maddesi ve bir adet hassas terazi ile yakalandı. Yapılan çalışma sonucu A.S. isimli şahısla birlikte hareket eden A.K. isimli şahsın Şafak Mahallesi’nde bulunan ikametinde yapılan aramada daralı 1,5 gram esrar maddesi ile yakalandı. Şüpheli A.S. ve A.K. isimli şahıslar Cumhuriyet Savcılığınca “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak ceza evine teslim edildi.