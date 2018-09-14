Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, iki aylık çalışma kapsamında Kepez ilçesinde bulunan bir ofiste uyuşturucu depolayan, Muratpaşa ilçesinde ise satışını yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldığı yerde yapılan aramada ise 1 kilo 19 gram esrar, tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.