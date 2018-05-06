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Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltında

Antalya’nın Alanya ilçesinde düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

06 Mayıs 2018 Pazar 12:09
Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltında

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucuya yönelik çalışmalarını sürdürdü. Çalışmalar kapsamında ekipler, Rıhtım Caddesi’ndeki limanda bulunan günü birlik bir tur teknesinde A.T. isimli şüphelinin uyuşturucu satışı yaptığı bilgisine ulaşarak harekete geçti. Narkotik ekipleri, yaptıkları fiziki takibin ardından A.T.’yi gözaltına alırken, teknede ve şüphelinin adresinde yapılan aramalarda 75 gram esrar ele geçirildi.

UYUŞTURUCU TACİRİNİN 'ADAM ÖLDÜRMEK' SUÇUNDAN ARANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Aynı soruşturma kapsamında polis, Şekerhane Mahallesi’ndeki bir evde uyuşturucu madde olduğu istihbaratına ulaşarak belirlenen adrese baskın düzenledi. Baskında ev sahibi E.U. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise bir miktarı satışa hazır vaziyette ve poşet içerisinde toplam 350 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan E.U.’nun kimlik sorgusunda ‘adam öldürmek’ suçundan arandığı ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş cezası olduğu ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.T. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, E.U. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 12:09
  1. antalya
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