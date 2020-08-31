Antalya'da Ukraynalı turistin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobilin iki araca ve motosiklete çarpması sonucu Ukraynalı turist yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Side Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde 45 AAL 547 plakalı otomobiliyle ilerleyen Remzi Samed T, marketin önünde bekleyen iki araca ve sürücüsü alışveriş için markete giren motosiklete çarptı.

Kazada marketin önünde duraklayan motosiklette bulunan Ukrayna uyruklu İnna Romanova yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

İlçedeki özel hastanede tedaviye alınan Ukraynalı kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

2,12 promil alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü Remzi Samed T. gözaltına alındı.

Ehliyetine el konulan sürücüye 1228 lira ceza uygulandı.

- Kaza anı

Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, biri kadın iki kişinin olduğu motosikletin sürücüsünün alışveriş için markete girmesi yer alıyor.

Kayıtların devamında hızla gelen otomobilin park halindeki iki araca ve Ukraynalı kadının bulunduğu motosiklete çarptığı, kazayı gören çevredekilerin yardım etmek için koşuşturduğu görülüyor.