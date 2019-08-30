Antalya’da tur otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var Antalya’da tur otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Antalya’da tur otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.



Kaza, Akseki-İbradı ilçeleri arasındaki kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 21.30 sıralarında tur otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilen kazada sağlık ekipleri ilk müdahaleleri yaparken itfaiye ekipleri ise kazada otobüste sıkışan yolcuları kurtarmaya çalışıyor.

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