0553 313 94 23

Antalya’da tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralı

Antalya’da tur otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

30 Ağustos 2019 Cuma 23:27
Antalya’da tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralı

Antalya’da tur otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.



Kaza, Akseki-İbradı yolu Çamlı Yokuş mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz şoförü öğrenilemeyen 54 PN 888 plakalı tur otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüste sıkışan yolcular itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalede 1 kişinin öldüğünü 17 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından en yakın hastanelere sevk edildi. Jandarma ekipleri trafiği kontrollü bir şekilde sağladı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 23:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Bu iş burada bitmeyecek"
    1. "Bu iş burada bitmeyecek"
    2. Adnan Erkan: "Transfer yasağını acilen..
    3. Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü
    4. 30 Ağustos Zafer Bayramı Moda..
    5. Beyoğlu’nda 30 Ağustos Zaferi konserle..
    6. Köylüler su araması yapan iş..
    7. Savcı Sayan, ‘Bu onlara ders olsun’..
    8. Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı:..
    9. Terim'den çarpıcı açıklama: Çok..
    10. Mevlüt Erdinç, forma giymek için..
    11. TESK Başkanı Palandöken: “Açık içkiye..
    12. İzmir’de silahlı kavga: 1 yaralı
    13. Bandırma’da kedi köpek katliamı
    14. KKTC’li ünlü iş adamı sanal bahis..
    15. Antalya’da tur otobüsü devrildi: 1..
    16. Maçın ardından
    17. Futbol: 2021 Kadınlar Avrupa..
    18. Baba-oğul birbirini bıçakladı
    19. Dorian kasırgası "Kategori 3"..
    20. Erzincan’da 3 araçlı trafik kazası: 7..
    21. Beylikdüzü’nde 30 Ağustos coşkusu
    22. Malatya’da sağanak yağış sele neden..
    23. Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü
    24. Diyarbakır’da anız yangını
    25. Kemal Özdeş: "Oynadığımız oyun beni..
    26. Didim’de 30 Ağustos coşkusu yürüyüş ve..
    27. Sosyal medyayı ayağa kaldıran..
    28. Bursa’da binlerce kişi bir araya..
    29. Türkiye Basketbol Federasyonuna sosyal..
    30. Büyük Zafer'in 97'nci yıldönümü
    "İnsan yüzüne çıkamazlar" demişti! AK Parti'den Ahmet Davutoğlu'na olay cevap
    "İnsan yüzüne çıkamazlar" demişti! AK Parti'den Ahmet Davutoğlu'na olay cevap
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması

    Günün Karikatürü

    31 Ağustos 2019
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak