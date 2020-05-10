Antalya’da traktör kazalarında 2 kişi hayatını kaybetti

Antalya’da meydana gelen 2 ayrı kazada traktörlerin üzerinden düşen biri çocuk iki kişi hayatını kaybetti.

Kazalardan ilki bu sabah saatlerinde Zırlankaya mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seraya çalışmak için giden akrabalarının traktörüne binen 9 yaşındaki İbrahim Aldemir, seyir halindeki traktörden dengesini kaybederek aşağıya düştü. Durumu fark eden yakınları hemen Minik ibrahim’i yerde hareketsiz görünce kendi imkanlarıyla Serik Devlet Hastanesi’ne götürdü. Yapılan tetkiklerde minik Ibrahim’in hastaneye gelmeden yolda hayatının kaybettiği tespit edildi.. Kaza sonrası jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. ibrahim Aldemir’ in cansız bedeni morga kaldırıldı.

İkinci kaza yine Serik ilçesi Gebiç mahallesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Tarlaya giden Ertuğrul Keleş idaresindeki traktör üzerinde yolcu olarak bulunan Selahaddin Üstünmet(65), dengesini kaybederek düştü. Traktörde takılı olan diskin altında kalan talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.