  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Antalya'da ticari yat ve turizm teknelerine izin verildi

Yeniakit Publisher
2020-06-02 22:15:45 -
Antalya'da ticari yat ve turizm teknelerine izin verildi

ANTALYA (AA) - Antalya'da ticari yat ve günübirlik tur yapan turizm teknelerinin yeniden faaliyette bulunmalarına karar verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede alınan önlemleri görüştü. Kurul, ticari yat, ahşap ve turistik amaçlı olta balıkçılığı gemileri ile günübirlik tur yapan turizm teknelerinin yarı kapasite ile faaliyet göstermesini kararlaştırdı. Faaliyetlerine izin verilen teknelerde hijyen kurallarına dikkat edilmesi istendi. Tekne personeli ve misafirlere gerekli bilgilendirme yapıldıktan sonra kayıt altına alınacak. Tekneye gelen ziyaretçiler ise ateşleri temassız ateş ölçer ile ölçüldükten sonra içeriye alınacak. Şüpheli durum oluşması halinde ise en yakın sağlık kuruluşuna başvuru yapılacak.

Yemek servisi verilen masaların arasındaki mesafe 1,5 metre olarak dizayn edilecek, yan yana sandalyeler arası mesafe ise 60 santimetre olacak. Teknelerde bulunan şezlonglar da araları yine 1,5 metre mesafe olacak şekilde yerleştirilecek.

Oybirliğiyle alınan karar gereği denetimler yapılacak.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı