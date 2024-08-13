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Gündem Antalya'da termometreler çıldırdı
Gündem

Antalya'da termometreler çıldırdı

Yeniakit Publisher
2024-08-13 16:17:00 -
Antalya'da termometreler çıldırdı

Antalya'da Ağustos ayının şuana kadarki en sıcak günlerinden biri yaşanıyor. Kentteki termometreler 44, araç termometreleri ise 47 dereceyi gösterince, sıcaktan bunalan vatandaşlar kendileri gölgelik alanlara ve sahile attı.

Meteorolojinin son hava durumu raporuna göre bugünden itibaren hava sıcaklığı ülke genelinde artış gösterecek. Antalya'da hava sıcaklığı 38 derece olarak ölçülürken, nem oranı ise yüzde 45 civarında seyretti. Yüksek nem oranı dolayısıyla hissedilen hava sıcaklığın ise 44 derece oldu. Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde ise deniz suyu sıcaklığı 30 derece olarak ölçüldü. Sıcak havadan bunalan yabancı turistler ve vatandaşların bazıları ağaç gölgelerinde serinlemeyi tercih ederken, bazıları ise denize girdi.

Sahilde yoğunluk yaşandı

İstanbul'dan tatil için Antalya'ya geldiğini belirten Ahmet Gökgöz, “Tatil amaçlı Antalya'ya geldim. Antalya'da hissedilen sıcaklık 45-50 derece vardır, ama hava yine de çok güzel. Tatilim çok güzel geçiyor. Deniz güzel, Konyaaltı'ndaki deniz suyu hiçbir yerde yok diyebilirim” dedi. Hafta içi olmasına rağmen Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk olduğunu söyleyen Dilek Üstündağ ise “Bu gün hava çok güzel ve bizde arkadaşlarımla denize geldik. Şu anda hava 40 derece vardır. Burada hafta sonu olduğu kadar bugün de yoğunluk var. Haftada iki defa yüzmek için geliyorum, deniz aşığıyım” ifadelerini kullandı.

"Yakıcı sıcağa bir türlü alışamadık"

Önceki günlere göre hava sıcaklığının yüksek olduğunu ve Antalyalı olmasına rağmen sıcak havaya alışmakta zorlandıklarını belirten Barış Sarı'da, “Antalya önceki günlere göre biraz daha sıcak o yüzden kendimizi denize attık. Şuan da hava sıcaklığı 40 derecenin altında değildir diye hissediyorum. Konyaaltı Sahili'ne sürekli gelmeye çalışıyoruz, sıcaklardan çok fazla bunalıyoruz ve devamlı denizde buluyoruz kendimizi. Antalya'nın sıcak havasını deniz ile serinletiyorum. Senelerdir buradayız, burada doğduk büyüdük fakat bu sıcaklara bir türlü alışamadık. Temmuz ve Ağustos ayları özellikle yakıcı geçiyor, o yüzden gelebildiğimiz kadar denize gelmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

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