Antalya'da tarım arazisinde yangın! Yanan kaplumbağaya pet şişeyle müdahale etti Antalya'nın Aksu ilçesinde, tarım arazisinde yangın çıktı. 20 dönümlük arazi yanarken, bir kaplumbağa da yangından etkilendi. Küçük bir çocuk, yanan kaplumbağaya pet şişedeki suyla yardım etti.

Antalya'nın Aksu ilçesinde, sera ve zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgede yangın çıktı. Cumhuriyet Mahallesi'nde, sera ve zeytin ağaçlarının bulunduğu tarım arazisinde dumanların çıktığını görenler, durumu yetkililere bildirdi. Ekipler müdahale etti Bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Çevredeki bazı vatandaşlar da bahçe hortumuyla yangını söndürmeye çalıştı. Kontrol altına alınan yangında, 20 dönüm alan zarar gördü. Kaplumbağaya yardım etti Çıkan yangında, bir kaplumbağanın da yandığı görüldü. Alev alan hayvanı bir çocuk su dökerek söndürdü.

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