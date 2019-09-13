Antalya'da suya yüzde 20 zam

ASAT Genel Kurulu, devam meclisinin ardından Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Genel Kurul’da oy çokluğuyla suya yüzde 20 zam yapılma kararı alındı. AK Parti Grup Sözcüsü Ali Çetin’in su zammıyla ilgili itirazına Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “ASAT su zammıyla ilgili geçen dönem 230 milyon parasını belediye kullanmış. Ancak 230 milyon bir para kullanılıyor. Seçimlerle ilgili su zammı yapılmıyor. Elektrik parası 13 milyon gelirken, 24 milyon 500 TL geliyor. Enerji yüzde 90 zam geliyor. Bununla ilgili arkadaşlarımı bilgilendirmek üzere ASAT Genel Müdürü ve yardımcıları ile beraber siyaset yapmadan bir değerlendirme yaptık. Çalışma arkadaşlarım A’dan Z’ye, ASAT’ın Gazipaşa’dan Kaş’a kadar çalışmalarıyla ilgili detaylarını masaya yatırdık. Yasal anlamda herkese duyuru yapıldı” dedi.

AK Parti Grup Sözcüsü Çetin, “Geldiğimiz noktada belediyemizin ciddi alacağı var. ASAT’ın alacağı rakamlar var ve bunlar az bir rakam değil. 351 milyon 923 bin lira devreden alacağımız var. 69 milyon 968 bin lira alacağımız var. Nereden bakarsanız 281 milyon küsurlu bir rakam alacağımız var. Geçmişte baktığımızda 5 yılda suya yüzde 39 yapılmış. Geldiğimiz noktada suya zam yapılması görülebilir. Yatırımlar gerekebilir ama geçmişte de yatırımlar yapıldı. 1 milyar 547 milyon gibi bir rakamlık yatırım yapılmış. Bu yatırımlar yapılırken 5 yılda yüzde 39 zam yapıldı. Eski Belediye Başkanı Menderes Türel zamanında Türkiye’nin ucuz suyu kullanılıyordu. Şimdi yapılacak zam ile Türkiye’nin en pahalı suyunu kullanacağız” diye konuştu.

20 yıldır Antalya Büyükşehir Belediye meclisinde bulunduğunu dile getiren Böcek, “Hep yapıcı olduk. Yeri geldi su zammına evet dediğimiz zamanlar da oldu. Onun için bir durum anlatıyorum. Geçmiş dönemle bir hesabımız yok. Beni şu anki durum ilgilendiriyor önceyi konuşmaya gerek yok. Mevcut borçlarla ilgili zam yapmayı istiyoruz” şeklinde cevap verdi.



Tütüncü: " 5 yıl boyunca hiç zam yapmazsanız bile bu alacaklarla bu zammı elde edecek maliyeti çıkaracak durumdasınız."

AK Parti Meclis Üyesi ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ise ASAT’ın bütçesinde çok ciddi bir para yattığını belirterek " Sizin şuan yüzde 20’ler seviyelerinde yapacağı zammı 5 yıl boyunca hiç yapmazsanız bile bu alacaklarla bu zammı elde edecek maliyeti çıkaracak durumdasınız. Ben sizin yerinizde olsam bunları toparlar ve 5 yıl boyunca derdim ki ben sen yok, bu para hepimizin parası. Suya 5 yıl boyunca zam yapmıyorum derdim. İkincisi elektriğin suyun üretimi üzerindeki maliyeti 15,4, şimdi bu şu demek oluyor. Elektriğe bir yıl yüzde 100 zam yapılmış bile olsa burada suya bugün yapmamız gereken zam miktarı yüzde 15,4’ün üzerine çıkmamalı” dedi.

'YATIRIMLARIN DEVAMI İÇİN BU KARAR ALINDI'



Başkan Böcek, Tütüncü’nün konuşmasını, “Biz bütün ilçe belediyelerimizi hep kendimiz gibi göreceğiz dedik. Muhtarları dinledik, suyu olmayan yaylalarımız var. Siz burada siyaseten bunları söylüyorsunuz. Ben bunları 25 yıldır dinliyorum. Burada o köyler mahalleye dönüştü. Buna siyaseti karıştırmayın. Kaş’taki ihtiyaç burada da olabilir. Antalyalı yılda 70 milyon faiz ödüyor. Burada su zammı geçmiş dönemlerde de yapıldı. Ülke de yaşanan ekonomik sıkıntılar bellidir. Bu konularla ilgili çalışmalarımızı yaptık. Arkadaşlarımızla yaptığımız toplantılarda yüzde 35 yapılmazsa yatırımlar yapamayacağız dediler. Kendi aramızda bir toplantı yaptık, her yerden hesap ettik. 5 yıl süre içerisinde zam ile sıkıntımız olmayacak” diyerek cevapladı.

ASAT genel kurulunda 43’e 36 oyla suya yüzde 20 zam yapılması kararı oy çokluğuyla kabul edildi. Öğrenciler gerekli evrakları teslim etmeleri halinden 5 metreküpe kadar sudan ücretsiz olarak faydalanabilecekler.