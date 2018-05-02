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Antalya'da suç örgütü operasyonu: 15 gözaltı

Antalya'nın Alanya ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:06
Antalya'da suç örgütü operasyonu: 15 gözaltı

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı haksız kazanç sağlamak amacıyla silahlı örgüt kurmak, örgütü yönetmek, üye olmak ve nitelikli yağma gibi suçlara karıştıkları öne sürülen gruba yönelik çalışma başlattı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı çıkarılanlara yönelik belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Haklarında yakalama kararı bulunan 3 şüphelinin cezaevinde olduğu öğrenildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:06
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Antalya
  3. Cumhuriyet Başsavcılığı
  4. Alanya

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