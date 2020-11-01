Antalya'da su ürünleri profesörü, eğitim dalışında rastladığı misinaya takılı orfozu kurtardı

ANTALYA (AA) - Antalya Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, takıldığı misinayla dala dolanan nesli tükenme tehlikesi altındaki orfozu kurtararak doğal ortamına bıraktı.

Gökoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencileriyle dönem dönem eğitim dalışı yaptıklarını belirtti.

Konyaaltı Plajı yakınındaki falezlerin altında gerçekleştirdikleri dalış sırasında dala takılı halde misinalar gördüğünü anlatan Gökoğlu, "Misinaya dolanmış şekilde nesli tükenme tehlikesi altında olan ve avlanması yasaklanan yavru orfoz olduğunu gördük. Hemen orfozu misinadan kurtararak özgürlüğüne kavuşturduk. Biz onu kurtarmasaydık ya açlıktan ya da diğer balıklara yem olarak ölecekti." dedi.

O anları su altı kamerasıyla görüntülediğini belirten Gökoğlu, "Tutsaklıktan özgürlüğe yüzüşü gösteren güzel bir görüntü oldu. Benzer dalışlarda hayalet ağlara takılan balıkları, yengeçleri, ıstakozları hatta caretta carettaları kurtarıyoruz. Balıkçıların, misina ve ağların takılabileceği bölgelerde avlanmamaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.

- Hayalet ağlar balıklar için çok tehlikeli

Orfozun yıllar önce Türkiye kıyılarındaki neredeyse her kayanın altında bulunan bir balık olduğu olduğunu anlatan Gökoğlu, "Zıpkıncılar ve parakete adı verilen yöntemle balık avlayanlar nedeniyle orfozun popülasyonu oldukça azaldı. Onun için bir yavrunun bile hayata tutunması bizim için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Antalya bölgesinde kayalıklara takıldığı için balıkçıların geri çekemediği hayalet adı verilen ağların sıkça bulunduğuna işaret eden Gökoğlu, şöyle konuştu:

"Bu ağlar falezlerde nesli tükenmekte olan hayvanlar için büyük bir tehdit. Ağa takılan birçok balık ve deniz canlısı ölüyor. Bu misina ağlar yıllarca denizde hiç bozulmadan kalıyor. Daha önce nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz fokunun yavrusu falezlerdeki ağa takılarak hayatını kaybetmişti. Bu durum bizi çok üzmüştü. Biz her dalışımızda bu ağları temizlemeye çalışıyoruz. Ayrıca falezlerdeki çok sayıda şişe ve atık bulunuyor. Bunların da bir an önce temizlenmesi gerekiyor."