  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Antalya'da sporseverler Azerbaycan'a destek için koştu
Aktüel

Antalya'da sporseverler Azerbaycan'a destek için koştu

Yeniakit Publisher
2020-10-21 20:37:52 -
Antalya'da sporseverler Azerbaycan'a destek için koştu

ANTALYA (AA) - Antalya'da sporseverler, Ermenistan'ın saldırdığı Azerbaycan'a destek amacıyla "İki Devlet Tek Yürek" sloganıyla koşu etkinliği gerçekleştirdi.

Konyaaltı ilçesi Kent Meydanı'nda bir araya gelen her yaştan onlarca kişi, ellerinde Türkiye ve Azerbaycan bayrakları taşıyarak, Azerbaycan'a destek sloganları attı.

Sporculardan bazıları bisiklete binerken, bazıları ise ellerinde bayraklarla 7 kilometrelik sahil bandına koştu.

"Antalya Koşuyor" grubu adına konuşma yapan Nüşabe Paşazade, Türkiye'nin dört bir yanında halkın Azerbaycan'a destek vermesinin iki devletin dost ve kardeş olduğunu gösterdiğini vurguladı. Paşazade, "İki şanlı bayrakla yapılan koşuya 7'den 70'e herkes katıldı ve bu bizi çok mutlu etti. Azerbaycan ve Türkiye'nin sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran'dan Türkiye teklifi
Dünya

İran'dan Türkiye teklifi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "İran, Rusya ve Türkiye'n..
Ermenistan'ın dostlarına korku, düşmanlarına güven veren fotoğraf
Dünya

Ermenistan'ın dostlarına korku, düşmanlarına güven veren fotoğraf

Ermenistan ordusunun içinde bulunduğu tükenmişlik durumu, dünkü Savunma Bakanlığı toplantısına yansıdı.
Volkswagen ve Ford'dan Türkiye kararı
Otomotiv

Volkswagen ve Ford'dan Türkiye kararı

Ford ve Volkswagen şirketleri tarafından üretimi yapılacak olan ticari araçların adresi netlik kazandı.
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay