Antalya'da sporseverler Azerbaycan'a destek için koştu

ANTALYA (AA) - Antalya'da sporseverler, Ermenistan'ın saldırdığı Azerbaycan'a destek amacıyla "İki Devlet Tek Yürek" sloganıyla koşu etkinliği gerçekleştirdi.

Konyaaltı ilçesi Kent Meydanı'nda bir araya gelen her yaştan onlarca kişi, ellerinde Türkiye ve Azerbaycan bayrakları taşıyarak, Azerbaycan'a destek sloganları attı.

Sporculardan bazıları bisiklete binerken, bazıları ise ellerinde bayraklarla 7 kilometrelik sahil bandına koştu.

"Antalya Koşuyor" grubu adına konuşma yapan Nüşabe Paşazade, Türkiye'nin dört bir yanında halkın Azerbaycan'a destek vermesinin iki devletin dost ve kardeş olduğunu gösterdiğini vurguladı. Paşazade, "İki şanlı bayrakla yapılan koşuya 7'den 70'e herkes katıldı ve bu bizi çok mutlu etti. Azerbaycan ve Türkiye'nin sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir." dedi.