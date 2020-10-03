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Aktüel Antalya'da servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 12 yaralı
Aktüel

Antalya'da servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 12 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-03 20:25:00 -
Antalya'da servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 12 yaralı

ANTALYA (AA) - Antalya'da, servis minibüsünün park halindeki tırın dorsesine çarpması sonucu 12 kişi yaralandı.

Kepez ilçesi Gazi Bulvarı'nda, Aksu ilçesinden şehir merkezine seyreden Abdullah K'nin kullandığı 07 GVF 32 plakalı servis minibüsü, yan yolda Hüseyin C'nin kontrolünde park halinde bekleyen 07 ABC 878 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.

Kazada, minibüste bulunan, bir fide şirketinde görevli 16 kişiden 12'si yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine, kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Servis aracının ön yolcu koltuğunda oturan 2 kişi, sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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