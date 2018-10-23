Antalya'da Rus turist otel odasında ölü bulundu
Manavgat ilçesinde tatil yapan Rus Aleksei Konoplev odasında ölü bulundu.23 Ekim 2018 Salı 20:21
Manavgat'ın Kumköy turizm bölgesinde 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan Aleksei Konoplev'in odasına, bugün saat 10.00 sıralarında temizlik için giren görevli, turistin yerde hareketsiz yattığını gördü. Turisti kaldırmaya çalışan temizlik görevlisi, nefes almadığını anlayınca otel yetkililerine haber verdi. Otel görevlilerinin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri Aleksei Konoplev'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Rus turistin cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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