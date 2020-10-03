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Aktüel Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Aktüel

Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-03 22:13:54 -
Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Gazi Mahallesi Fahri Leylek Caddesi'nde Murat Güler'in (36) kullandığı 07 UY 497 plakalı otomobil, Gazipaşa toptancı hali istikametinde seyrederken Büşra Tuncer (22) idaresindeki 07 UE 744 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Tuncer yaralandı.

Tuncer, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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