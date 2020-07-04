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Aktüel

Antalya'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-04 19:03:11 -
Antalya'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

ANTALYA(AA) - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Antalya'dan Bozova'ya giden Muhammet Alkan'ın (63) kullandığı 07 RC 133 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Muhammet Özdemir (41) idaresindeki 07 RE 454 plakalı kamyon ile çarpıştı.

Otomobilin sürücüsü Alkan olay yerinde hayatını kaybetti, diğer sürücü Özdemir ise yaralandı.

Özdemir, Korkuteli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı, Alkan'ın cesedi de aynı hastanenin morguna götürüldü.

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