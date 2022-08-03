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Aktüel Antalya'da otomobil devrildi! 1 ölü, 3 yaralı
Aktüel

Antalya'da otomobil devrildi! 1 ölü, 3 yaralı

Antalya'da otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-03 22:01:00 -
Antalya'da otomobil devrildi! 1 ölü, 3 yaralı

Antalya'nın Elmalı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Finike-Elmalı Sanayi Kavşağı'nda, Uğur Filiz'in (35) kullandığı 07 EPM 20 plakalı otomobil, kavşağa kontrolsüz çıkan plakası tespit edilemeyen traktöre çarpmamak için ani manevra sonucu devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Cemal, Kezban ve Melek Filiz yaralandı. Elmalı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Uğur Filiz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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