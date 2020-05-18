  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Aile yapımıza konan bomba patlamadan...

Kadir gecesi

Günahsız bir kul olmayı hedefleyelim

Bir ayet... Bir hadis...

Hadislerle aile! Ailem için afiyet dilerim
için kalan
Aktüel

Antalya’da otel odasında şüpheli ölüm

Antalya’da bir kişi kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 15:53:02 -
Antalya’da otel odasında şüpheli ölüm

Antalya’da bir kişi kaldığı otel odasında ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre olay, saat 14.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi’ndeki 3 yıldızlı bir otelde meydana geldi. Yaklaşık 15 gündür otelde konaklayan 54 yaşındaki emekli İbrahim Aytaç’ı, odaya temizlik için giren görevli hareketsiz şekilde buldu. Otel yetkilileri hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Otele gelen sağlık ve polis ekipleri, Aytaç’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Aytaç’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı