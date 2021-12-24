Antalya'da operasyon! Yakalandılar
Antalya'da düzenlenen FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya'da düzenlenen FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakcılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda, örgütün kripto haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 5 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.