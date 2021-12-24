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Aktüel Antalya'da operasyon! Yakalandılar
Aktüel

Antalya'da operasyon! Yakalandılar

Antalya'da düzenlenen FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 21:10:00 -
Antalya'da operasyon! Yakalandılar

Antalya'da düzenlenen FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakcılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda, örgütün kripto haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 5 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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