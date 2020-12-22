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Aktüel Antalya'da öldürülen Ukraynalı kadının cenazesi ailesine teslim edildi
Aktüel

Antalya'da öldürülen Ukraynalı kadının cenazesi ailesine teslim edildi

Ukrayna'dan gelen anne Zoia Atarshchykova, Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda bekleyen kızının cenazesini teslim aldı - Acılı annenin daha önce de bir çocuğunu doğum sırasında, diğerini de 9 yaşındayken trafik kazasında kaybettiği öğrenildi

Yeniakit Publisher
2020-12-22 13:37:35 -
Antalya'da öldürülen Ukraynalı kadının cenazesi ailesine teslim edildi

ANTALYA (AA) - Antalya'da erkek arkadaşı tarafından öldürülen Ukraynalı Karina Demchenko'nun Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda bekleyen cenazesi Ukrayna'dan kente gelen yakınlarına teslim edildi.

Ukrayna'dan gelen Zoia Atarshchykova, Muratpaşa ilçesinde 14 Aralık'ta ölü bulunduktan sonra yapılan incelemede cinayete kurban gittiği anlaşılan kızı Karina Demchenko'nun cenazesini teslim almak için Antalya Adli Tıp Kurumuna müracaat etti.

İncelemenin ardından Demchenko'nun 9 gündür morgda bekleyen cenazesi annesine teslim edildi.

Burada üzüntü yaşayan anne Atarshchykova'nın, maliyetli olacağı gerekçesiyle kızının cenazesini ülkesine götürmek istemediği, Antalya'daki Kurşunlu Mezarlığı'nda defnedilmesini istediği belirtildi.

Bu arada, acılı annenin 3 çocuğundan ilkini doğum sonrası, ikincisini ise 9 yaşında trafik kazasında kaybettiği, hayatta kalan son evladı olan Karina Demchenko'nun da cinayete kurban gittiği öğrenildi.

- Olay

Fener Mahallesi 1988 Sokak'taki Orkide Apartmanı'nın birinci katında yalnız yaşayan Ukraynalı Karina Demchenko'dan haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirmişti. Kapının açılmaması üzerine eve giren ekipler, Demchenko'nun yaşamını yitirdiğini belirlemişti.

Evdeki klimanın soğuk ayarında çalışır olduğunun tespiti üzerine cinayet ihtimali üzerinde yoğunlaşan polis ekipleri, kadının otopsisinde boğularak öldürüldüğünün tespit edilmesi üzerine erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen E.R'yi gözaltına almıştı.

Polisteki ifadesinde cinayeti "kıskançlık" yüzünden işlediğini itiraf eden zanlı tutuklanmıştı.

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