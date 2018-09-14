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Antalya'da oğlu için baba kendini feda etti!

Manavgat ilçesinde ırmağa giren oğlunu kurtaran İzzet Aydın (58) akıntıya kapıldı.

14 Eylül 2018 Cuma 18:39
Antalya'da oğlu için baba kendini feda etti!

İstanbul'dan eşi ve çocuklarıyla birlikte Manavgat'a gelen İzzet Aydın, ilçenin ünlü Manavgat Şelalesi'ni de görmeye gitti. İzzet Aydın'ın oğlu Özkan Aydın saat 15.30 sıralarında şelalenin döküldüğü yerin üst tarafında Manavgat Irmağı'na girdi. Oğlunun bir süre sonra paniklediğini fark eden İzzet Aydın, kurtarmak için suya atladı. Oğlunu kıyıya çıkarmayı başaran İzzet Aydın, akıntıya kapılarak kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri zodyak botla su yüzeyinde ve ırmak kıyısında arama çalışması başlattı. İzzet Aydın'ı arama çalışmaları sürerken, yakınları fenalık geçirdi.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 18:39
  1. İstanbul
  2. Aydın
  3. Antalya
  4. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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