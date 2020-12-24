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Aktüel Antalya'da obrukta bulunan erkek cesedi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı
Aktüel

Antalya'da obrukta bulunan erkek cesedi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-24 12:32:05 -
Antalya'da obrukta bulunan erkek cesedi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, yaklaşık 50 metre derinlikteki obrukta erkek cesedi bulundu.

Kışla Mahallesi Kadın Yarı mevkisinde yaklaşık 50 metre derinlikteki obrukta, su birikintisi kenarında hareketsiz bir kişi olduğunu görenler, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından iple indikleri obruktan cesedi sedyeyle yukarı çıkardı.

İncelemede, cesedin 5 gün önce kayıp ihbarı yapılan 20 yaşındaki Muhammet Emin Kılıçoğlu'na ait olduğu tespit edildi.

Kılıçoğlu'nun cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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