  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ahmet Hakan’dan çarpıcı Acun Ilıcalı-Ali Koç iddiası! "Yazın bir kenara" deyip açıkladı

Baykar’a sızamayan İsrail çıldırdı! Gizli planları suya düştü

Türkiye'den büyük başarı! Her 4 paketten birisinde Türk üreticilerin imzası var

5 yıl erken emekli olacaklar! O meslekte çalışanlar gün sayıyor

Türkiye'nin hamlesi ABD'yi karıştırdı: Senatörler ikiye bölündü!

Mourinho yolcu! Ali Koç'tan son dakika İsmail Kartal bombası

Yusuf Kaplan’ın Yusuf Ziya Gümüşel paylaşımı gündem oldu! “Allah hepimizin belasını verecek”

Altın fiyatları 4'lü destekle rekor kırdı! 24 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Polisi öldüren caninin adliyeye götürüldüğü anlar

15 yıllık şeytani plan deşifre oldu! İsrail, cihazlarımızı patlatmak için uykumuzda bile çalışmış
Gündem Antalya'da motosiklet kazası: Ölüler var
Gündem

Antalya'da motosiklet kazası: Ölüler var

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Antalya'da motosiklet kazası: Ölüler var

Antalya'nın Aksu ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti. Otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilen cenazeler, işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Mehmet Bilal (27) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Aksu-Kundu kara yolunda bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, sürücü Bilal ve motosiklette bulunan hemşire Ayşe Gülizar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilen cenazeler, işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23